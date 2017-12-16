Китайская компания создаст в РФ венчурный фонд в $1 млрд для финансирования науки
16.12.2017, 13:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Китайская Tus-Holdings планирует создать в России венчурный фонд с капитализацией в $1 млрд для финансирования совместных научно-технических проектов. Об этом заявил журналистам в пятницу официальный представитель научно-исследовательской зоны "Чжунгуаньцунь" У Цзянь, оказывающей содействие этой компании в России.
"На первом этапе на эти цели планируется выделить $150 млн, а в дальнейшем сумма будет доведена до $1 млрд", - отметил он на презентации фонда "Сколково" в Пекине. Российская делегация фонда "Сколково" находится в Китае с 8 по 11 декабря.
В Пекине она подписала меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Tus-Holdings. Помимо столицы КНР делегация посетит южный город Шэньчжэнь, где планируется проработать ряд вопросов активизации двустороннего научно-технического взаимодействия.
"На первом этапе на эти цели планируется выделить $150 млн, а в дальнейшем сумма будет доведена до $1 млрд", - отметил он на презентации фонда "Сколково" в Пекине. Российская делегация фонда "Сколково" находится в Китае с 8 по 11 декабря.
В Пекине она подписала меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Tus-Holdings. Помимо столицы КНР делегация посетит южный город Шэньчжэнь, где планируется проработать ряд вопросов активизации двустороннего научно-технического взаимодействия.
Источник: БРИКС