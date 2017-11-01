ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Не имеет принципиального значения, обнаружится ли непосредственная связь исполнителя теракта в Нью-Йорке с ИГ или он действовал, находясь под её идейным влиянием. Пока существует эта террористическая организация ни одна страна в мире, в том числе и США, не гарантирована от подобных актов. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Трагедия в Нью-Йорке уже в который раз подтверждает необходимость объединения усилий всех стран в борьбе с международным терроризмом, о чём Россия не устает говорить с начала века. Причём речь идёт не о какой-то абстрактной солидарности, а о реальной координации действий соответствующих служб. Наши предложения и сейчас остаются в силе. Соболезную родным и близким погибших", - заявил сенатор.