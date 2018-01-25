ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество заявок на перенесение абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло новой отметки – 13 миллионов.

Тринадцатимиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Челябинской области от физического лица.

В соответствии со статистикой подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесённых номеров) с начала 2018 года, т.е. за период меньше месяца, количество заявок составило чуть более 300 тыс.

На настоящий момент времени ФГУП ЦНИИС обладает современной действующей ИКТ-инфраструктурой, к которой подключены все (100%) действующие операторы подвижной радиотелефонной связи, более 150 кредитно-финансовых организаций, а также целый ряд операторов сетей фиксированной связи, банков, контент-провайдеры, SMS-агрегаторы и т.д. Всего более 450 организаций.

Для того, чтобы абоненту воспользоваться услугой переносимости мобильного номера, он может ознакомиться с условиями перехода на сайте практически любого оператора подвижной радиотелефонной связи и выбрать один из приемлемых ему вариантов: лично в салоне оператора связи написать заявление на перенесение абонентского номера или оставить заявку на переход к выбранному оператору связи со своим номером и получить SIM-карту без посещения салона данного оператора связи.

С точки зрения структуры неуспешно завершившихся процессов перенесения абонентских номеров основную долю отказов по-прежнему составляют заявки, отклоненные оператором-донором. Это означает, что отказы не связаны с техническими вопросами, сами переносы осуществляются качественно и в срок, основными причинами остаются задолженность абонента и несоответствие персональных данных.