Комитет ГД поддержал освобождение садоводов от уплаты госпошлины за лицензию на добычу воды
15.01.2018, 21:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об освобождении садоводческих и дачных некоммерческих организаций (НКО) от уплаты госпошлин за лицензию на пользование участками недр для добычи подземных вод. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 января.
Сейчас некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводств, огородничеств или дачных хозяйств, вправе осуществлять добычу подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами. Такой льготный режим действует до 1 января 2020 года. Затем предусматривается, что за предоставление подобных лицензий будет взиматься госпошлина в размере 7,5 тыс. рублей.
Законопроект предусматривает освобождение этих некоммерческих организаций от уплаты госпошлины за предоставление лицензии на право пользования участками недр для добычи подземных вод, используемых для хозяйственно-бытового водоснабжения, при условии подачи заявления на получение лицензии до 1 января 2020 года. Это будет стимулировать такие организации к получению соответствующих лицензий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как пояснил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, в соответствии со вступившими в силу с 30 июля 2017 года поправками к закону "О недрах", принятыми вместе с законом "О садоводстве", до 1 января 2020 года садоводы, огородники и дачники вправе осуществлять добычу подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами. После окончания этого срока садоводческие и огороднические некоммерческие организации будут обязаны получить лицензии на свои скважины согласно действующему законодательству о недропользовании.
"В России добыча подземных вод объёмом свыше 100 кубометров в сутки подлежит лицензированию, это касается любого способа добычи воды. Соответственно, решение об освобождении от уплаты госпошлины за лицензию на добычу воды направлено на упрощение порядка предоставления права пользования водными ресурсами для садоводческих, огороднических и дачных объединений", - заключил депутат.
Сейчас некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводств, огородничеств или дачных хозяйств, вправе осуществлять добычу подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами. Такой льготный режим действует до 1 января 2020 года. Затем предусматривается, что за предоставление подобных лицензий будет взиматься госпошлина в размере 7,5 тыс. рублей.
Законопроект предусматривает освобождение этих некоммерческих организаций от уплаты госпошлины за предоставление лицензии на право пользования участками недр для добычи подземных вод, используемых для хозяйственно-бытового водоснабжения, при условии подачи заявления на получение лицензии до 1 января 2020 года. Это будет стимулировать такие организации к получению соответствующих лицензий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как пояснил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, в соответствии со вступившими в силу с 30 июля 2017 года поправками к закону "О недрах", принятыми вместе с законом "О садоводстве", до 1 января 2020 года садоводы, огородники и дачники вправе осуществлять добычу подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами. После окончания этого срока садоводческие и огороднические некоммерческие организации будут обязаны получить лицензии на свои скважины согласно действующему законодательству о недропользовании.
"В России добыча подземных вод объёмом свыше 100 кубометров в сутки подлежит лицензированию, это касается любого способа добычи воды. Соответственно, решение об освобождении от уплаты госпошлины за лицензию на добычу воды направлено на упрощение порядка предоставления права пользования водными ресурсами для садоводческих, огороднических и дачных объединений", - заключил депутат.
Источник: Единая Россия