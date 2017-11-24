ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 ноября состоялась конференция Астраханского регионального отделения АККОР - Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.



Обсудили проблемы развития сельского хозяйства в Астраханской области и роль регионального отделения АККОР, вопросы кредитования сельхозтоваропроизводителей-членов АККОР, вторичный лизинг сельхозтехники.



Кроме того, в рамках конференции объявили победителей второго этапа конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантовой поддержки малым формам хозяйствования.