Конференция ассоциации крестьянских фермерских хозяйств прошла в Астрахани
24.11.2017, 16:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 ноября состоялась конференция Астраханского регионального отделения АККОР - Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
Обсудили проблемы развития сельского хозяйства в Астраханской области и роль регионального отделения АККОР, вопросы кредитования сельхозтоваропроизводителей-членов АККОР, вторичный лизинг сельхозтехники.
Кроме того, в рамках конференции объявили победителей второго этапа конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантовой поддержки малым формам хозяйствования.
Источник: Минсельхоз Астраханской области