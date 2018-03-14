ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в среду, 14 марта, встретился с главой московского филиала китайской госкорпорации China Communications Construction Company (СССС) Ма Цзиньляном. Стороны обсудили совместные проекты в сфере судостроения и строительстве дорог.

Андрей Тарасенко отметил, что CCCC успела успешно себя зарекомендовать на рынке дорожного строительства. Приморью интересно сотрудничество с китайской корпорацией на условиях концессии по строительству моста из Владивостока на остров Елена и низководной дороги из Владивостока до Хасанского района.

Ма Цзиньлян сообщил, что компания уже прорабатывает своё участие в развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», в состав которых в перспективе могут войти магистрали, обозначенные главой Приморья. Зимой специалисты СССС на протяжении нескольких недель работали в регионе, и сейчас готовят технико-экономическое обоснование этих проектов. Его разработку планируется закончить в апреле.

«Наша компания находится на третьем месте в рейтинге международных подрядчиков. Сегодня мы уделяем большое внимание работе на российском рынке. Все перечисленные вами проекты – в нашей компетенции. Готовы по всем этим проектам определить принципы взаимодействия и детально их проработать», – отметил Ма Цзиньлян.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что среди желающих поучаствовать в реализации обсуждаемых дорожных проектов – также компании Японии и Республики Корея.

«Намерены работать оперативно. Ждём вашего заключения и готовы подписывать соглашение», – заявил глава региона.

В ходе встречи стороны обсудили также вопрос участия СССС в строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Осенью китайская корпорация заключила контракт на строительство здесь сухого дока и трех жилых микрорайонов. Завершить работы корпорация должна до конца 2019 года.