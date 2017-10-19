ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 23 по 28 октября крупные китайские туристические операторы осуществят пресс-тур по Башкирии.



Согласно информации Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму участники тура увидят такие достопримечательности республики как источники «Красный ключ» и «Тюба», в рамках посещения «Башкирской деревни» гости познакомятся с местным фольклором, подробно ознакомятся с национальным парком «Башкирия» и Юмагузинским водохранилищем.



В столице республики китайская делегация посетит памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл, Первую соборную мечеть, мечеть «Ляля-Тюльпан», ведущие театры, этнопарк «Ватан» и Национальный музей Республики Башкортостан. Специально для китайской делегации будет организован осмотр гостиничного номера China Friendly «Президент отель», где проживал председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на саммиты ШОС и БРИКС.



В год юбилея Октябрьской революции участники тура посетят Дом-музей В.И. Ленина. Здесь среди множества экспонатов сохранился и вышитый шелком портрет Ленина, который был подарен делегацией КНР в 1970 году.