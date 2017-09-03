Крымские спасатели оказали помощь пострадавшей туристке в горно-лесной зоне
03.09.2017, 10:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 сентября оперативному дежурному поступила информация о том, что в районе водопада «Джур-Джур» стало плохо туристке, жительнице г. Димитровград, Ульяновской области., 1964 г.р., самостоятельно передвигаться пострадавшая не может, необходима помощь спасателей в эвакуации туристки из труднодоступного места.
В район поисково-спасательных работ выехала группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек и 1 ед. техники.
По итогам часовых поисковых работ, в 13:30 пострадавшая с характерными признаками сердечного приступа, была обнаружена на крутом скальном участке горно-лесной местности. При помощи альпинистского снаряжения навесив страховочные перила, спасатели успешно эвакуировали пострадавшую на безопасную маркированную тропу в с. Генеральское, где туристка была передана бригаде скорой медицинской помощи.
По словам Министра чрезвычайных ситуации Республики Крым Сергея Шахова, в связи выходными и праздничными днями, жители и гости полуострова массово отравляются на отдых в горы. «При этом, часто пренебрегая элементарными правилами безопасности, сложностями рельефных и ландшафтных условий на местности, переоценивая свои возможности» - подчеркнул Сергей Шахов. «Только с начала 2017 года в горно-лесной местности было спасено 268 человек».
В район поисково-спасательных работ выехала группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек и 1 ед. техники.
По итогам часовых поисковых работ, в 13:30 пострадавшая с характерными признаками сердечного приступа, была обнаружена на крутом скальном участке горно-лесной местности. При помощи альпинистского снаряжения навесив страховочные перила, спасатели успешно эвакуировали пострадавшую на безопасную маркированную тропу в с. Генеральское, где туристка была передана бригаде скорой медицинской помощи.
По словам Министра чрезвычайных ситуации Республики Крым Сергея Шахова, в связи выходными и праздничными днями, жители и гости полуострова массово отравляются на отдых в горы. «При этом, часто пренебрегая элементарными правилами безопасности, сложностями рельефных и ландшафтных условий на местности, переоценивая свои возможности» - подчеркнул Сергей Шахов. «Только с начала 2017 года в горно-лесной местности было спасено 268 человек».
Источник: МЧС России