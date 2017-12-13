ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что в числе приоритетов будущей предвыборной программы президента Владимира Путина — уже озвученные им инициативы по поддержке материнства и детства, а также создание социальных лифтов для молодёжи.

По его мнению, в предвыборной программе президент, вероятно, определит "серьёзные стратегические задачи на будущее".

"Сейчас идёт как раз работа по определению этих стратегических задач, какие-то из них он уже объявляет. Он уже уделил внимание материнству и детству, социальным лифтам для молодёжи, это, очевидно, становится приоритетом его предвыборной программы", — сказал Кудрин.

"Ну а что ещё будет — мы не знаем; это его решения, которые мы еще увидим", — добавил он.