ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с отмечаемой 30 декабря с.г. 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Науру Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Президент, Министр иностранных дел Республики Науру Б.Вака обменялись поздравительными телеграммами, в которых подчёркивается, что за прошедшие десятилетия была сформирована прочная основа для развития дружественных российско-науруанских связей.



При этом выражен обоюдный настрой сторон на углубление политического диалога и наращивание кооперации в практических областях в интересах народов двух стран.