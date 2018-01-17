ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с главами дипломатических миссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на задачи деэскалации напряженности в регионе и урегулирования кризисных ситуаций. Одновременно была подчёркнута необходимость консолидации усилий арабских стран, всего мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.

В ходе дискуссии основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования.

С.В.Лавров подчеркнул, что развязки по всем вопросам окончательного статуса палестинских территорий, включая судьбу Иерусалима, должны быть найдены в ходе прямых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу. Российская сторона готова продолжать содействовать налаживанию устойчивого политического диалога между палестинцами и израильтянами на такой основе как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, включая ближневосточный «квартет» международных посредников.

Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил принципиальные подходы России в пользу решения имеющихся в арабских странах внутриполитических проблем и конфликтов мирным путем, посредством инклюзивного национального диалога и без вмешательства извне. Именно на таком фундаменте российская сторона в тесном взаимодействии с региональными партнёрами ведёт подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, призванного активизировать Женевский процесс под эгидой ООН, оказать содействие сирийцам в разработке ими новой конституции страны и подготовке к выборам на её основе, как об этом говорится в резолюции 2254 СБ ООН.

По итогам встречи была выражена общая заинтересованность в укреплении взаимодействия между Россией и ЛАГ, в том числе в рамках Российско-Арабского Форума сотрудничества.