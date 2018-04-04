ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация Госдумы посетит Тегеран, где обсудит вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Россией и Ираном, сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, 8 и 9 апреля предстоит знаковая поездка в Иран депутатов Госдумы по главе со спикером Вячеславом Володиным.

«Сегодня наши страны находятся на высшей точки государственных отношений за период нашей новейшей истории», — сказал Леонид Слуцкий. Показательным является сотрудничество Москвы и Тегерана по сирийскому вопросу на астанинской площадке.

«Мы понимаем, что если бы не роль иранских коллег в тех районах сирийской арабской республики, где традиционно проживает шиитское население, было бы гораздо сложнее добиться успеха по распространению режима прекращения режима боевых действий на эти районы Сирии», — подчеркнул глава международного комитета Госдумы.

3 и 4 апреля в Астане проходят трёхсторонние встречи президентов России, Турции и Ирана по сирийскому досье.

В ходе визита делегации Госдумы в Тегеран будет подписан регламент комиссии высокого уровня, которая займётся вопросами содействия наращиванию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между нашими странами в таких сферах, как атомная энергетика, железные дороги, сельское хозяйство и строительство инфраструктуры на Каспии. Леонид Слуцкий выразил уверенность, что это будет хороший формат сотрудничества. Российская сторона будет проводить в регионах совещания с иранскими коллегами.

В составе делегации — три председателя заксобраний регионов, представители госкорпорации «Росатом», компании «РЖД», министерств и ведомств, которые отвечают за сотрудничество с Ираном. «9 апреля состоится также встреча по линии торгово-промышленных палат наших стран, в которых примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин», — сказал Слуцкий. В этот же день в Тегеране пройдёт заседание Валдайского клуба, в котором примет участие глава МИД Ирана, а также члены комитетов Госдумы и Исламского совета парламента Ирана по международным делам.