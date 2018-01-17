ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский убеждён, что танцевальный римейк на популярный западный клип ульяновских первокурсников лётного училища не заслуживает такого осуждения и ажиотажа, с которым пришлось столкнуться тем, кто снимался в ролике.

Видеоролик с танцами первокурсников Ульяновского лётного училища, снятый как пародия на популярный зарубежный клип, может стать причиной их отчисления. Ни один из молодых людей не имеет дисциплинарных взысканий, все хорошо учатся. Курсанты просто дурачились, но теперь проверкой их действий займутся руководство вуза и Росавиация.

Владимир Жириновский считает, что в отношении будущих ульяновских лётчиков началась настоящая травля, хотя сам по себе ролик достаточно безобиден.

"Непонятно, почему их ролик вызвал такой дикий ажиотаж. Станцевали не так, показали не то. Зачем это так много обсуждать? Это всё наше неуёмное желание кого-то наказать, осудить.

Это в чистом виде проблема отцов и детей: в 18 лет хочется совсем не того, чего в 50-60 лет и это естественно. И старшие не очень и не всегда понимают молодёжь, это естественно. Но важно, чтобы молодые люди проявляли себя благоразумно - нужно дать им широкие возможности для досуга и самореализации", - объяснил лидер ЛДПР.