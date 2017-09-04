ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин принимает участие в саммите БРИКС, который проходит в городе Сямэнь в Китае.

Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Бразилии Мишел Темер, Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума провели заседание в узком составе. Позже консультации продолжились с участием членов делегаций.



Главные темы встречи – ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие.