Лидеры стран БРИКС обсудят ситуацию в мировой экономике и глобальное экономическое управление
04.09.2017, 08:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин принимает участие в саммите БРИКС, который проходит в городе Сямэнь в Китае.
Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Бразилии Мишел Темер, Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума провели заседание в узком составе. Позже консультации продолжились с участием членов делегаций.
Главные темы встречи – ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие.
Источник: Официальный сайт Кремля