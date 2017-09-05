ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашённых государств: на встрече присутствовали главы государств и правительств Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда.

Обсуждались пути реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также перспективы расширения партнёрства.



Перед началом заседания состоялась церемония совместного фотографирования лидеров БРИКС с приглашёнными участниками.



Данной встречей саммит БРИКС в Сямэне официально завершился. Следующая встреча глав государств и правительств международного объединения состоится в 2018 году в Южно-Африканской Республике.