ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лесопожарная обстановка, сложившаяся на территории Приморья стоит на особом контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю. МЧС России оказывает всю необходимую помощь взаимодействующим ведомствам в борьбе с природными пожарами.

В настоящее время в Приморье находится прибывший из Хабаровска самолёт Бе-200 ЧС. Так, накануне авиационное судно осуществляло мониторинг лесопожарной обстановки, в ходе которого были выявленыновые очаги пожара и своевременно направлены силы для ликвидации природных возгораний.

Кроме того, сегодня вертолёт Ми-8 МЧС России с водосливным устройством задействован для тушения удалённого природного пожара в труднодоступной местности Кавалеровского района с привлечением десантников-пожарных.

В целях предупреждения пожаров в природной среде повсеместно на территории Приморского края проводятся рейды патрульно-контрольных, патрульных и патрульно-манёвренных групп по выявлению граждан, нарушающих требования пожарной безопасности, а также выявлению возгораний сухой растительности.

Ежедневно в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, а также в администрациях всех муниципальных районов Приморья проводятся заседания межведомственных штабов, с привлечением специалистов авиалесохраны, сельских старост, представителей патрульных групп, прокуратуры, полицейских, собственников и арендаторов земель лесного фонда. В ходе совещаний обсуждаются вопросы проведения разъяснительной работы с населением, доведение до граждан методических рекомендаций по соблюдению требований пожарной безопасности и ответственности за нарушение установленных законом норм.