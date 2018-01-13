МЧС России запустило онлайн-викторину по проверке знаний правил поведения на льду
13.01.2018, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российское чрезвычайное ведомство запустило онлайн-викторину по проверке знаний правил поведения на льду.
Викторина запущена в рамках Года культуры безопасности жизнедеятельности, объявленном МЧС России, одной из основных целей которого является обучение различных категорий населения знаниям об опасностях и способам защиты от них.
В викторине, где нужно ответить на 20 вопросов, может участвовать каждый желающий. Ссылка на викторину: http://www.mchs.gov.ru/dop/Prover_znaniya
Стоит отметить, что с жителями Чеченской Республики проводятся профилактические мероприятия, которые направлены на недопущение несчастных случаев на водных объектах в зимний период. При этом особое внимание уделяется работе с детьми. С учётом складывающейся ледовой обстановки и погодных условий, в популярных местах выхода людей на лёд будут организованы дежурства и патрулирования ответственных лиц муниципальных образований, территориальных органов полиции и владельцев-водопользователей.
Викторина запущена в рамках Года культуры безопасности жизнедеятельности, объявленном МЧС России, одной из основных целей которого является обучение различных категорий населения знаниям об опасностях и способам защиты от них.
В викторине, где нужно ответить на 20 вопросов, может участвовать каждый желающий. Ссылка на викторину: http://www.mchs.gov.ru/dop/Prover_znaniya
Стоит отметить, что с жителями Чеченской Республики проводятся профилактические мероприятия, которые направлены на недопущение несчастных случаев на водных объектах в зимний период. При этом особое внимание уделяется работе с детьми. С учётом складывающейся ледовой обстановки и погодных условий, в популярных местах выхода людей на лёд будут организованы дежурства и патрулирования ответственных лиц муниципальных образований, территориальных органов полиции и владельцев-водопользователей.
Источник: МЧС РФ