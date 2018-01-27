ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с экстремально низкими температурами в 24 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока МЧС России усилило профилактическую работу с населением. В частном секторе спасатели проверяют, как отапливаются дома. Проводятся дополнительные рейды на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры. Осуществляются проверки оснащения и экипировки личного состава, готовности техники, резервов материальных средств и наличия расходных материалов.

Особое внимание обращено на контроль за работой учебных заведений, объектов здравоохранения, интернатов для ветеранов войны и людей преклонного возраста, социально незащищённых и малоподвижных категорий граждан.

В 2,7 тыс. школ в 11 регионах отменены занятия. Организовано дистанционное обучение более чем 600 тыс. детей. В 6 регионах учащиеся посещают 2,1 тыс. школ по усмотрению родителей. Также в некоторых районах отменено междугороднее автобусное движение. Авиационный и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.

Развёрнут 151 пункт обогрева для социально незащищённых групп населения. Их единовременно могут посетить более 5,8 тысяч человек. На дорогах федерального, регионального и местного значения функционируют 34 подвижных, 10 мобильных и более 1,3 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания. Организовано дежурство автомобилей технической поддержки и тягачей - 15 тыс. человек и свыше 8 тыс. единиц техники.

В связи с холодами Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России переведён режим «Повышенная готовность».