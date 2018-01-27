МЧС проводит дополнительные мероприятия на территории с аномальными холодами
Особое внимание обращено на контроль за работой учебных заведений, объектов здравоохранения, интернатов для ветеранов войны и людей преклонного возраста, социально незащищённых и малоподвижных категорий граждан.
В 2,7 тыс. школ в 11 регионах отменены занятия. Организовано дистанционное обучение более чем 600 тыс. детей. В 6 регионах учащиеся посещают 2,1 тыс. школ по усмотрению родителей. Также в некоторых районах отменено междугороднее автобусное движение. Авиационный и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.
Развёрнут 151 пункт обогрева для социально незащищённых групп населения. Их единовременно могут посетить более 5,8 тысяч человек. На дорогах федерального, регионального и местного значения функционируют 34 подвижных, 10 мобильных и более 1,3 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания. Организовано дежурство автомобилей технической поддержки и тягачей - 15 тыс. человек и свыше 8 тыс. единиц техники.
В связи с холодами Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России переведён режим «Повышенная готовность».