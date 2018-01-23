ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России принимает особые меры безопасности и оказания помощи людям в 21 регионе России, где установились аномальные морозы. Развёрнуты и функционируют 64 подвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания.

В субъектах Российской Федерации, где установились низкие температуры атмосферного воздуха, проводится дополнительная работа в частном жилом секторе с печным отоплением, развернуты 166 пунктов обогрева для социально-незащищённых групп населения, рассчитанные на единовременный прием более 7 тысяч человек.

Кроме того, усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах. На наиболее сложных и опасных участках работают 133 оперативные группы.

За минувшие сутки из-за морозов были отменены более 290 междугородних автобусов на территории Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В то же время авиационный и железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

Вместе с этим, в связи с аномально низкими температурами в 1,5 тысячах школ в восьми регионах отменены занятия. Сделано это в целях профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья школьников. Почти 400 тысяч школьников пока учатся дистанционно.

Надзорные органы МЧС России проводят дополнительные профилактические рейды на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, в ходе которых проверяется оснащение, экипировка личного состава, готовность техники, резервы материальных средств и наличие расходных материалов. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях работает межведомственная рабочая группа.