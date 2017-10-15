ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Разные аспекты достижения паритета женщин и мужчин были в центре внимания 26-й сесии Форума женщин-парламентариев, которая прошла в рамках 137 ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Санкт-Петербурге. Председателем сесии была избрана вице-спикер Совета Федерации, член Генерального совета «Единой России« Галина Карелова. Парламентарии обсудили вопросы гендерной проблематики и свои возможности влиять на общемировые процессы. Как рассказала сенатор, программа Форума была сформирована с учётом одной из основных тем 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза – двадцатилетия Всеобщей декларации о демократии.

В Форуме приняли участие почти 250 женщин-парламентариев из более чем 150 стран-членов Межпарламентского союза. По мнению Кареловой, такое представительство - знак особого доверия к России, признание её открытости, готовности к широкому многополярному диалогу. Но кроме того, это и свидетельство востребованности женской повестки.

На Форуме выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «На сегодняшнем этапе женщины могут способствовать парламентской дипломатии и ослаблению международной напряжённости. Ведь дипломатия - это умение не доводить дело до острого конфликта, искусство вести переговоры бескровными путями и бескровными путями добиваться всеобщего блага», - заявила она в своём выступлении.

В ходе Форума много внимания было уделено работе по Плану действий по обеспечению гендерного равенства в парламентах. Он был принят в 2012 году на 127-й ассамблее в канадском Квебеке.

«Пока доля женщин-парламентариев в мире достигает в среднем 22%, - поясняет Карелова. - Парламент, в котором сбалансировано присутствие мужчин и женщин, больше отражает интересы населения страны, способен создать лучшие условия для организации своей деятельности. Соответственно, это влияет и на повышение эффективности его структуры, и на методы работы. Поэтому, среди прочего, мы обсуждали также, чего добились парламенты разных стран за прошедшие пять лет с точки зрения обеспечения равного присутствия мужчин и женщин на рабочих и руководящих парламентских должностях».

Карелова заметила, что в Госдуме число женщин с каждым годом становится больше. В VII созыве уже больше 60 женщин, и самое большое их представительство - во фракции «Единая Россия».