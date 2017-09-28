ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо искать баланс между экспортом зерна и внутренним потреблением.

"Мы всё время напираем на экспорт, и в общем-то, правильно делаем. Вот Александр Николаевич (Ткачёв) сказал, что мы сейчас имеем экспортный потенциал – 30-40 миллионов тонн, он может быть и 70, это все так, и это важно, потому что экспорт – это валютные поступления, наше позиционирование в мире, но есть всё-таки фактор внутреннего потребления, переработки", – сказал Медведев на заседании Правительства РФ.

Он подчеркнул, что чем больше будет урожай в России, тем проще заниматься кормовой базой. "Перед нами стоят задачи не только в области земледелия, не только в области растениеводства, но и в области животноводства. Поэтому здесь мы должны искать баланс между нашим экспортным потенциалом и потреблением зерна на внутреннем рынке, даже при наличии таких очень значительных урожаев. Не просто значительных, они превосходят по размерам всё, что до этого было как на территории нашей страны РФ, так и в советский период", – подчеркнул глава Кабмина РФ.

Медведев сообщил, что "дополнительные деньги выделяются на поддержку сельского хозяйства". "Более двух миллиардов рублей пойдут на создание объектов агропромышленного комплекса, на приобретение техники", – уточнил он. Глава Правительства РФ напомнил, что в нынешнем году на эти цели уже выделено более 10,5 млрд рублей.