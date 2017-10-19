Медведев: Партия сдержала слово и увеличила финансирование АПК
19.10.2017, 20:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России в настоящее время складывается современный и высокотехнологичный агробизнес, способный конкурировать на международном рынке, чему свидетельствует большой спрос на отечественные продукты. Об этом заявил Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы Партии, которое было посвящено блоку о сельском хозяйстве.
Медведев подчеркнул, что спрос на продукты российского производства создаёт условия для развития села. "Результаты есть и объёмы неплохие. Фактически выполнены все задачи, которые мы ставили в доктрине продовольственной безопасности, причём некоторые раньше времени. Напомню, что в этом году у нас был рекордный урожай - 132 млн тонн зерна", - указал Председатель Партии.
Он сообщил, что на селе растёт уровень технической оснащённости, а также идёт активная закупка комбайнов и сопутствующего оборудования. По его словам, всё это стало возможным благодаря мощнейшей господдержке.
"Когда в прошлом году мы писали Программу перед выборами в Госдуму, то обещали обеспечить финансирование программы поддержки АПК в размере 234 млрд рублей, то есть на уровне 2015 года. Партия сдержала слово и увеличила финансирование до 242 млрд в 2017 году. В Госдуму внесён проект бюджета на будущий год, есть поручение Президента РФ увеличить это финансирование на 20 млрд рублей. Правительство это всецело поддерживает. И если фракция согласится, то объём финансирования будет в следующем году выше", - заявил он.
Медведев отметил, что такая поддержка необходима не только для сбора урожая, но и для развития сельских территорий. "Условия, в которых живёт село, меняются не так быстро, но мы продолжаем обновлять инфраструктуру, проводить газ, водопровод, строить дороги, жильё, школы. Важно всё это продолжать", - указал Председатель "Единой России".
Медведев также обратил внимание на то, что из-за рекордного урожая появились дополнительные задачи, большие возможности для экспорта. "Нам нужны новые терминалы в портах и оптовые распределительные центры, нужно развивать и производство по переработке, а также совершенствовать правила ветеринарного контроля и электронной сертификации по регионам. Это позволит лучше использовать экспортные возможности, так как многие страны требуют более чёткой информации по нашему зерну", - пояснил он.
Председатель Партии призвал не забывать и про развитие аграрной науки, так как отечественный агропром не должен зависеть от импортных достижений в этой сфере. "Мы строим селекционные генетические центры. Пока финансирования не хватает и нужно подумать, как заинтересовать бизнес инвестировать и в науку", - добавил он.
В окончании Медведев обратился к членам Партии и депутатам фракции "Единой России" с просьбой находиться в постоянном диалоге с избирателями в регионах. "Ведь именно в регионах появились такие инициативы как "Земский доктор" и "Местный дом культуры". Это зародилось в регионах и получило поддержку, ведь "Единая Россия" всегда открыта для новых идей", - заключил он.
Партия "Единая Россия" считает решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на мировом рынке, социальное развитие села – стратегической целью политики государства. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для населения продовольствием и существенное усиление позиций России на мировых рынках – это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее. В Программе Партии подчёркивается важность разработки и внедрения механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также обеспечение своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей. Ещё одно направление поддержки – обеспечение технической модернизации отечественного сельхозпроизводства и расширение возможности агролизинга.
Медведев подчеркнул, что спрос на продукты российского производства создаёт условия для развития села. "Результаты есть и объёмы неплохие. Фактически выполнены все задачи, которые мы ставили в доктрине продовольственной безопасности, причём некоторые раньше времени. Напомню, что в этом году у нас был рекордный урожай - 132 млн тонн зерна", - указал Председатель Партии.
Он сообщил, что на селе растёт уровень технической оснащённости, а также идёт активная закупка комбайнов и сопутствующего оборудования. По его словам, всё это стало возможным благодаря мощнейшей господдержке.
"Когда в прошлом году мы писали Программу перед выборами в Госдуму, то обещали обеспечить финансирование программы поддержки АПК в размере 234 млрд рублей, то есть на уровне 2015 года. Партия сдержала слово и увеличила финансирование до 242 млрд в 2017 году. В Госдуму внесён проект бюджета на будущий год, есть поручение Президента РФ увеличить это финансирование на 20 млрд рублей. Правительство это всецело поддерживает. И если фракция согласится, то объём финансирования будет в следующем году выше", - заявил он.
Медведев отметил, что такая поддержка необходима не только для сбора урожая, но и для развития сельских территорий. "Условия, в которых живёт село, меняются не так быстро, но мы продолжаем обновлять инфраструктуру, проводить газ, водопровод, строить дороги, жильё, школы. Важно всё это продолжать", - указал Председатель "Единой России".
Медведев также обратил внимание на то, что из-за рекордного урожая появились дополнительные задачи, большие возможности для экспорта. "Нам нужны новые терминалы в портах и оптовые распределительные центры, нужно развивать и производство по переработке, а также совершенствовать правила ветеринарного контроля и электронной сертификации по регионам. Это позволит лучше использовать экспортные возможности, так как многие страны требуют более чёткой информации по нашему зерну", - пояснил он.
Председатель Партии призвал не забывать и про развитие аграрной науки, так как отечественный агропром не должен зависеть от импортных достижений в этой сфере. "Мы строим селекционные генетические центры. Пока финансирования не хватает и нужно подумать, как заинтересовать бизнес инвестировать и в науку", - добавил он.
В окончании Медведев обратился к членам Партии и депутатам фракции "Единой России" с просьбой находиться в постоянном диалоге с избирателями в регионах. "Ведь именно в регионах появились такие инициативы как "Земский доктор" и "Местный дом культуры". Это зародилось в регионах и получило поддержку, ведь "Единая Россия" всегда открыта для новых идей", - заключил он.
Партия "Единая Россия" считает решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на мировом рынке, социальное развитие села – стратегической целью политики государства. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для населения продовольствием и существенное усиление позиций России на мировых рынках – это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее. В Программе Партии подчёркивается важность разработки и внедрения механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также обеспечение своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей. Ещё одно направление поддержки – обеспечение технической модернизации отечественного сельхозпроизводства и расширение возможности агролизинга.
Источник: Единая Россия