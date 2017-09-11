ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Негативные факторы в виде санкций и невысоких цен на нефть продолжают учитываться при планировании федерального бюджета на ближайшую трёхлетку. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Он напомнил, что ключевые позиции - динамика развития экономики, рост ВВП, инвестиций, промышленного производства - пересмотрены в сторону увеличения. "Причём это произошло в рамках базового, очень осторожного сценария, который предполагает сохранение действия главных негативных факторов", – сказал глава Кабмина РФ.

Правительство РФ рассчитывает, что основным фактором роста в ближайшее время станет внутренний спрос. "Поддерживать его будут повышение доходов вместе с восстановлением потребительского кредитования, но прежде всего рост инвестиций в основной капитал, который будет укрепляться, в частности благодаря мерам по поддержке малого и среднего бизнеса и реализации приоритетных проектов", - пояснил Медведев.

При этом основной задачей трёх внебюджетных фондов - Пенсионного, Социального и Фонда обязательного медицинского страхования - станет обеспечение сбалансированности их финансов.

По его словам, в рамках трёхлетнего плана, в частности, планируется добиваться дальнейшего роста пенсий, а также целого ряда других позиций.