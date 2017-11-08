ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Показатели авиакомпаний, которые активно наращивают авиапарк, будут дополнительно отслеживаться. Об заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о совершенствовании регулирования пассажирских авиаперевозок

Он отметил, что иногда это наращивание свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что она постоянно берёт в лизинг новые самолёты, продаёт на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся самолётов.

"Таким образом, возникает пирамида, которая в конце концов заканчивается весьма прискорбно. Поэтому этот показатель нужно обязательно анализировать", - сказал премьер-министр.

Ранее Президент РФ в связи с ситуацией вокруг авиакомпанией "ВИМ-Авиа" дал поручение подготовить предложения по проведению мониторинга финансово-экономического состояния авиаперевозчиков.

Медведев рассказал, что в рамках этой работы был подготовлен план, первый блок которого направлен на повышение качества контроля за авиаперевозчиками. Второй блок предусматривает защиту прав пассажиров, которые находятся в заграничных аэропортах при задержке рейсов. "Нужно сделать всё, чтобы авиаперевозчики исполняли свои обязательства перед пассажирами", - сказал премьер-министр.