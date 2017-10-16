ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём прямых иностранных инвестиций в РФ за первое полугодие вырос более чем в два раза, заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Весомый вклад в это внесли как раз представители или участники нашего комитета по иностранным инвестициям", - сказал он.

Премьер-министр обратил внимание на то, что сейчас компании, которые входят в консультативный совет, реализуют более 20 инвестпроектов в самых разных отраслях.

"С учётом веса и масштабов компаний, которые здесь представлены, это, конечно, все большие проекты - от энергетики до цифровой экономики. И во всех случаях речь идёт о запуске или существенной модернизации производственных площадок, создании новых мощностей", - заявил Медведев.

Он также отметил, что на рынок выходят новые продукты. По словам премьер-министра, совокупный объём инвестиций по таким проектам исчисляется миллиардами рублей, при общем инвестиционном вкладе членов консультативного совета свыше 165 млрд долларов.

"Приток инвестиций стал возможен, в том числе благодаря целенаправленной работе по улучшению бизнес-климата", - заключил Медведев.