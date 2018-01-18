Медведев: Работа по выполнению майских указов продолжается
18.01.2018, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Работа по исполнению майских указов Президента РФ Владимира Путина, в том числе по повышению зарплат учителям, врачам, работникам культуры, продолжается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжается работа по исполнению "майских указов" Президента, в том числе по повышению зарплат отдельных категорий бюджетников. Совсем недавно у Президента нa совещании об этом был разговор. Речь идёт о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках, работников культуры федеральных государственных учреждений", - сказал Медведев нa заседании Правительства РФ.
Глава Кабмина РФ отметил, что для этого сразу заложили необходимые деньги в федеральный бюджет нa "трёхлетку". "Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 миллиарда рублей средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год", - пояснил он.
В "майских указах" президента - программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.
"Продолжается работа по исполнению "майских указов" Президента, в том числе по повышению зарплат отдельных категорий бюджетников. Совсем недавно у Президента нa совещании об этом был разговор. Речь идёт о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках, работников культуры федеральных государственных учреждений", - сказал Медведев нa заседании Правительства РФ.
Глава Кабмина РФ отметил, что для этого сразу заложили необходимые деньги в федеральный бюджет нa "трёхлетку". "Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 миллиарда рублей средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год", - пояснил он.
В "майских указах" президента - программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.
Источник: Единая Россия