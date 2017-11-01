ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия и Китай намерены рассмотреть возможность создания специального фонда для финансирования инновационных исследований, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам своего официального визита в Китай.

"Мы договорились о том, что обратим повышенное внимание на инновационную сферу. Будем прорабатывать вопрос о создании специального фонда, для того чтобы финансировать инновационные исследования", - сказал он.

Глава Кабмина РФ также добавил, что Россия планирует связать карту "Мир" с китайскими платёжными инструментами.

"В настоящий момент обсуждаются вопросы того, чтобы карта "Мир" была каким-то образом связана с китайскими платёжными инструментами на базе так называемых кобейджинговых карт, у которых два бренда, что позволяет использовать эти карты в расчётах как на территории России, так и на территории других стран", - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что это хорошая перспектива, которая позволит избежать проблем, которые иногда возникают с использованием американских платёжных систем.

Председатель Правительства РФ также считает, что ни одна валюта не должна доминировать на мировом финансовом рынке.

По его мнению, чем более сбалансированной будет международная финансовая система, тем лучше. Медведев добавил, что эта система должна быть основана на использовании различных резервных валют и различных форм расчёта.