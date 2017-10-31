ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия планирует продолжить курс двустороннего взаимодействия с Китаем и развития стратегического партнёрства в рамках решений, принятых на последнем съезде Коммунистической партии КНР, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с интернет-пользователями Китая.

"Очевидно, что мы хотели бы продолжать тот курс, который реализуется в последние годы, — на развитие всестороннего диалога, равноправного диалога между нашими странами, на развитие стратегического партнёрства. И в этом смысле решения съезда, на мой взгляд, являются лучшим тому подтверждением", — сказал глава Правительства РФ.

Он подчеркнул, что РФ смотрит на принятие решения под углом развития двусторонних отношений.

Медведев отметил, что XIX съезд Коммунистической партии Китая является важным событием не только в масштабах КНР, поскольку за ним внимательно наблюдали во многих странах и, в том числе в России.

Он пожелал председателю КНР Си Цзиньпиню, который был избран этим съездом, успехов в реализации всех принятых решений.

"Очень рассчитываем на то, что всё, что было принято на съезде, будет исполнено. Мы в этом смысле желаем нашим китайским друзьям и, конечно, руководству Коммунистической партии Китая и председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпиню максимальных успехов в реализации всех решений съезда", — сказал глава российского Правительства.