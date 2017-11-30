ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр также отметил, что мрачные прогнозы и внешнее давление на Россию в 2017 году не сказались на исполнении соцобязательств

Рост экономики РФ в 2017 году на уровне около 2% хоть и небольшой, но в целом соответствует уровню развитых стран, сообщил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Сейчас прогнозов очень много, но, тем не менее, все аналитики — и наши, и иностранные — сходятся в том, что по итогам текущего года мы получим приблизительно около 2% прироста валового внутреннего продукта. Это не огромная цифра, но это всё-таки уже цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах», — сказал глава Кабмина РФ.

Премьер-министр добавил, что в этом году, по предварительным данным, будет зафиксирована рекордно низкая инфляция, по всей вероятности, она будет ниже 3%. «Нужно еще, чтобы статистика поработала и год закончился, но это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху. Это имеет прямое значение и для экономики, где такая инфляция позволяет выдавать более дешёвые кредиты, и для обычных граждан, для которых обесценение денег и платежеспособность валюты становятся более понятными величинами», - подчеркнул председатель Правительства РФ.

Кроме того, продолжил он, рост реальных доходов россиян составит около 3%, а номинальных — 7% по итогам 2017 года. «В этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальных зарплат — по итогам года, по всей вероятности, прирастёт приблизительно на 3%. Если говорить о номинальном росте, то это 7%», — сказал Медведев.

«Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут — это исключительно важно для всех граждан нашей страны», — резюмировал премьер-министр.