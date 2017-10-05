ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Работа учителя не ограничивается преподаванием тех или иных дисциплин. По большому счёту от личного примера учителя, его квалификации, широкого кругозора, умения найти подход к каждому зависит будущее детей, а значит – будущее страны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме с Днём учителя.

"Вы выбрали профессию, которая нужна каждому человеку, любой стране и всему миру. Именно вы открываете дорогу своим ученикам и их достижениям, заботитесь об их развитии. Учите думать, иметь собственную точку зрения, отстаивать её, верить в себя, отвечать за свои поступки", – подчеркнул глава Кабинета министров РФ.

Медведев уверен, что настоящий педагог не просто излагает факты, а прививает интерес к знаниям, мотивирует своих воспитанников каждый день открывать для себя что-то новое, неизведанное.

"Сердечно поздравляю вас с Днём учителя. Замечательным праздником, который все мы отмечаем – сначала как ученики, потом как родители. И отмечаем его с особой теплотой и благодарностью к своим наставникам", – поздравил педагогов Медведев и пожелал им творческих удач на избранном пути.