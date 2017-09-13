ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВВП РФ за первую половину 2017 года вырос на 1,7%, ожидается продолжение роста экономики страны во втором полугодии. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с Кабмином РФ по исполнению федерального бюджета РФ за первое полугодие 2017 года.

"За прошедшие полгода объём валового внутреннего продукта вырос на 1,7%. Это в стоимостных показателях порядка 42 триллионов рублей. Мы ожидаем, что во втором полугодии рост валового внутреннего продукта продолжится", - сказал глава кабмина.

При этом премьер-министр констатировал, что доходы федерального бюджета от налогов и сборов за прошедшее полугодие превысили объём нефтегазовых поступлений.

"Доходы бюджета за отчётный период выросли на 14%, что превысило прогноз Правительства РФ. По итогам первого полугодия объём доходов федерального бюджета превысил 7 триллионов рублей, что на 21,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Расходы бюджета за первое полугодие составили 7,5 триллиона рублей", - сообщил Медведев.

На совещании премьер-министр также назвал безрадостной ситуацию с выполнением Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и потребовал от Минэкономразвития РФ, Минфина РФ и Минстроя России в ближайшее время представить предложения по исправлению ситуации со сдачей объектов, строящихся в рамках ФАИП.

Низкие темпы выполнения программы глава Правительства РФ объяснил совокупностью факторов, в том числе традицией переносить сдачу объектов на конец года. "Что неправильно, но сложилось ещ" с советского периода", - отметил Медведев.

Медведев также сообщил, что Правительство РФ выделит регионам из бюджета 6,5 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров, доход которых меньше регионального прожиточного минимума.