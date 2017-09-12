ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Развитие отечественного производства в рамках решения задачи по замещению импортных товаров и услуг в целом в России проходит неплохо, а в ряде отраслей - быстрее, чем планировалось, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению. В частности, речь идёт о сельском хозяйстве, ТЭК и радиоэлектронике.

Медведев обратил внимание на то, что в ближайшие годы Россия должна свести до минимума импорт оптического волокна в рамках импортозамещения.

"Задачей остаётся также, чтобы в ближайшие годы мы свели до минимума нашу зависимость от импорта оптического волокна, а впоследствии, может быть, полностью устранили эту зависимость. Для этого есть все предпосылки. Cамое главное - у нас уникальная по протяжённости инфраструктура, что делает нас одним из самых масштабных внутренних рынков для телекоммуникационного волокна", - сказал премьер.

Глава Правительства РФ также заявил, что закупка иностранной мебели для государственных нужд в России будет ограничена сроком на два года.

"Я подписал постановление, оно ограничивает допуск иностранной мебели и изделий из дерева при проведении государственных закупок. Такого рода меры вводятся сроком на два года", - сказал Медведев, добавив, что эта мера не затрагивает предприятия из стран Евразийского экономического союза.