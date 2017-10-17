Медведев: Власти не должны возводить барьеры на пути цифровизации
"Скорость технологических изменений требует от регуляторов большей гибкости. Барьеров, в том числе - нормативных, должно быть, как можно меньше. Мы должны оценивать новые нормативные требования с точки зрения задач цифровизации", - сказал Медведев.
По мнению главы Правительства РФ, нормотворчество неизбежно будет отставать от развития цифровых технологий. "Конечно, нормотворчество - это очевидно уже сегодня - не будет успевать за ростом технологий. Но это не значит, что регулирование вообще не нужно. Более того, многие идеи не проходят испытание рынком и просто улетают, отсеиваются. И это нормально", - отметил он.
Медведев пояснил, что одним из вариантов отработки нормативных изменений могут стать пилотные площадки. "В мире уже наработан опыт в этой сфере, например, создание отдельных пилотных площадок, свободных от избыточных требований. Этот подход позволяет протестировать технологические решения в ограниченном объёме", - заявил он.
Премьер-министр напомнил, что Россией разработана программа "Цифровая экономика".
Программа подготовлена во исполнение перечня поручений Президента РФ по реализации послания Федеральному собранию и утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 июля. Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Для управления программой определены пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.