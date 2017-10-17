ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство не должно возводить барьеры на пути цифровизации, регулирование должно стать более гибким. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании конференции "Открытые инновации".

"Скорость технологических изменений требует от регуляторов большей гибкости. Барьеров, в том числе - нормативных, должно быть, как можно меньше. Мы должны оценивать новые нормативные требования с точки зрения задач цифровизации", - сказал Медведев.

По мнению главы Правительства РФ, нормотворчество неизбежно будет отставать от развития цифровых технологий. "Конечно, нормотворчество - это очевидно уже сегодня - не будет успевать за ростом технологий. Но это не значит, что регулирование вообще не нужно. Более того, многие идеи не проходят испытание рынком и просто улетают, отсеиваются. И это нормально", - отметил он.

Медведев пояснил, что одним из вариантов отработки нормативных изменений могут стать пилотные площадки. "В мире уже наработан опыт в этой сфере, например, создание отдельных пилотных площадок, свободных от избыточных требований. Этот подход позволяет протестировать технологические решения в ограниченном объёме", - заявил он.

Премьер-министр напомнил, что Россией разработана программа "Цифровая экономика".

Программа подготовлена во исполнение перечня поручений Президента РФ по реализации послания Федеральному собранию и утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 июля. Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Для управления программой определены пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.