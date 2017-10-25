Медведев: Вологда по праву считается молочной столицей страны
25.10.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей Молочного форума «Вологда — молочная столица России», отметив, что форум является не только выставкой, но и авторитетной дискуссионной площадкой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кабмина РФ.
«В этом году он впервые проходит в Вологде. И это неслучайно. Ведь ваш город по праву считается молочной столицей страны, а продукция, которая здесь выпускается, славится своим высоким качеством и давно стала известным российским брендом», — заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что форум является не только выставкой, но и авторитетной дискуссионной площадкой, где обсуждаются актуальные проблемы, которые волнуют производителей.
«Одним из ключевых мероприятий деловой программы станет пленарная секция «Молокоперерабатывающая промышленность России: состояние и перспективы развития». И конечно, особым интересом у посетителей будет пользоваться интерактивная программа, посвященная производству «Вологодского масла», - отметил премьер-министр.
Глава Правительства РФ добавил, что на выставке-ярмарке можно будет не только увидеть, но и попробовать вкусные, экологически чистые вологодские продукты, познакомиться с достижениями молочной промышленности нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Также будет продемонстрировано новейшее оборудование для предприятий, пройдут презентации инвестиционных проектов.
«Уверен, что ваша встреча будет полезной и интересной, поможет обменяться опытом и передовыми технологиями, послужит дальнейшему развитию отрасли», — резюмировал Медведев.
Напомним, что V-й Молочный форум «Вологда - молочная столица России» проходит в Вологде 25-26 октября. Мероприятие должно объединить ведущих участников молочного рынка, помочь обсудить им актуальные вопросы развития отрасли, выработать пути решения существующих проблем и повысить конкурентоспособность молочной промышленности.
«В этом году он впервые проходит в Вологде. И это неслучайно. Ведь ваш город по праву считается молочной столицей страны, а продукция, которая здесь выпускается, славится своим высоким качеством и давно стала известным российским брендом», — заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что форум является не только выставкой, но и авторитетной дискуссионной площадкой, где обсуждаются актуальные проблемы, которые волнуют производителей.
«Одним из ключевых мероприятий деловой программы станет пленарная секция «Молокоперерабатывающая промышленность России: состояние и перспективы развития». И конечно, особым интересом у посетителей будет пользоваться интерактивная программа, посвященная производству «Вологодского масла», - отметил премьер-министр.
Глава Правительства РФ добавил, что на выставке-ярмарке можно будет не только увидеть, но и попробовать вкусные, экологически чистые вологодские продукты, познакомиться с достижениями молочной промышленности нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Также будет продемонстрировано новейшее оборудование для предприятий, пройдут презентации инвестиционных проектов.
«Уверен, что ваша встреча будет полезной и интересной, поможет обменяться опытом и передовыми технологиями, послужит дальнейшему развитию отрасли», — резюмировал Медведев.
Напомним, что V-й Молочный форум «Вологда - молочная столица России» проходит в Вологде 25-26 октября. Мероприятие должно объединить ведущих участников молочного рынка, помочь обсудить им актуальные вопросы развития отрасли, выработать пути решения существующих проблем и повысить конкурентоспособность молочной промышленности.
Источник: https://er.ru