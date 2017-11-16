ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал Минтрансу следующие поручения:

Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с ПАО "Аэрофлот" рассмотреть вопрос о создании системы, позволяющей оперативно осуществлять финансирование расходов, возникающих в связи с необходимостью обеспечения прав пассажиров, заключивших ранее договор перевозки с авиаперевозчиком, допустившим остановку операционной деятельности, с проработкой вариантов использования денежных средств компенсационного фонда, формируемого в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или денежных средств, получаемых ПАО "Аэрофлот" от иностранных авиаперевозчиков за пролёт над территорией Российской Федерации, и до 22 ноября 2017 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по созданию указанной системы.

Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Росавиации (А.В.Нерадько) до 8 декабря 2017 года представить в Правительство Российской Федерации предложения:

- по созданию методики оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний, обеспечивающей превентивный контроль и своевременное выявление рисков и угроз остановки операционной деятельности;

- по принятию в отношении авиаперевозчика, отнесённого к группе риска остановки операционной деятельности, гибких ограничительных мер без приостановления действия или аннулирования сертификата эксплуатанта, позволяющих авиаперевозчику осуществлять вывоз пассажиров, заключивших с ним договор воздушной перевозки.