Медведев направил приветствие участникам Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг
14.09.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие учвстникам Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг.
"Рад приветствовать вас в Калининградской области, где накоплен большой опыт работы многофункциональных центров.
В этом году исполняется десять лет с начала реализации проекта МФЦ. За это время нам удалось практически с нуля создать по всей стране разветвлённую сеть «Мои документы», где по принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и муниципальные услуги. Благодаря таким учреждениям мы избавили людей от необходимости ходить по разным инстанциям и стоять в очередях. И количество услуг, которые предоставляют МФЦ, с каждым годом увеличивается", - говорится в приветствии.
"Рад приветствовать вас в Калининградской области, где накоплен большой опыт работы многофункциональных центров.
В этом году исполняется десять лет с начала реализации проекта МФЦ. За это время нам удалось практически с нуля создать по всей стране разветвлённую сеть «Мои документы», где по принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и муниципальные услуги. Благодаря таким учреждениям мы избавили людей от необходимости ходить по разным инстанциям и стоять в очередях. И количество услуг, которые предоставляют МФЦ, с каждым годом увеличивается", - говорится в приветствии.
Источник: Правительство России