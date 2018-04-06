06.04.2018, 11:19
Медведев обсудит с фракцией "Единой России" планы по реализации Послания Президента РФ
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в расширенном заседании фракции «Единая Россия». В заседании помимо главы Правительства, который является также председателем партии «Единая Россия», примут участие и федеральные министры.
Как сообщал ранее руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, на заседании обсудят планы по реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
По его словам, перед пленарной частью заседания фракции, на которой планируется выступление Медведева, будут работать три дискуссионные площадки. Их модераторами выступят сам Неверов (секция «Среда жизни. Инфраструктурные проекты«), его первый заместитель Андрей Исаев («Социальная политика«), а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Развитие экономики«).
Как сообщал ранее руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, на заседании обсудят планы по реализации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
По его словам, перед пленарной частью заседания фракции, на которой планируется выступление Медведева, будут работать три дискуссионные площадки. Их модераторами выступят сам Неверов (секция «Среда жизни. Инфраструктурные проекты«), его первый заместитель Андрей Исаев («Социальная политика«), а также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Развитие экономики«).
Источник: https://er.ru