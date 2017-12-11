Медведев подписал программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
11.12.2017, 18:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство установило предельный срок для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС. По словам главы правительства, эти и другие правила содержатся в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2018-2020 годы.
Медведев отметил, что люди должны не только понимать, что государственные поликлиники и больницы обязаны лечить их бесплатно. По его словам, они должны знать перечень видов, форм и условий бесплатной медицинской помощи, который закрепляется в этой программе.
В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в программу вошли новые методы лечения, которые со временем будут погружаться в программу ОМС и будут доступны для населения.
"Теперь это будет проводиться систематически: все методы лечения, которые сейчас находятся на апробации, со временем должны погружаться в программу ОМС (обязательного медицинского страхования) и быть доступны для нашего населения", - сказала она.
"Государство выделяет на здравоохранение в настоящий момент уже весьма приличные средства, законодательство совершенствуется, мы хотим, чтобы такие усилия приводили к конкретным результатам", - подчеркнул Медведев.
Он пояснил, что результатом в данном случае являются "спасённые жизни, выздоровление от тяжёлых заболеваний". По его оценке, "есть результаты по снижению смертности, но, конечно, ещё многое предстоит сделать на этом направлении".
Медведев отметил, что люди должны не только понимать, что государственные поликлиники и больницы обязаны лечить их бесплатно. По его словам, они должны знать перечень видов, форм и условий бесплатной медицинской помощи, который закрепляется в этой программе.
В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в программу вошли новые методы лечения, которые со временем будут погружаться в программу ОМС и будут доступны для населения.
"Теперь это будет проводиться систематически: все методы лечения, которые сейчас находятся на апробации, со временем должны погружаться в программу ОМС (обязательного медицинского страхования) и быть доступны для нашего населения", - сказала она.
"Государство выделяет на здравоохранение в настоящий момент уже весьма приличные средства, законодательство совершенствуется, мы хотим, чтобы такие усилия приводили к конкретным результатам", - подчеркнул Медведев.
Он пояснил, что результатом в данном случае являются "спасённые жизни, выздоровление от тяжёлых заболеваний". По его оценке, "есть результаты по снижению смертности, но, конечно, ещё многое предстоит сделать на этом направлении".
Источник: Единая Россия