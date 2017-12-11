ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство установило предельный срок для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС. По словам главы правительства, эти и другие правила содержатся в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2018-2020 годы.

Медведев отметил, что люди должны не только понимать, что государственные поликлиники и больницы обязаны лечить их бесплатно. По его словам, они должны знать перечень видов, форм и условий бесплатной медицинской помощи, который закрепляется в этой программе.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в программу вошли новые методы лечения, которые со временем будут погружаться в программу ОМС и будут доступны для населения.

"Теперь это будет проводиться систематически: все методы лечения, которые сейчас находятся на апробации, со временем должны погружаться в программу ОМС (обязательного медицинского страхования) и быть доступны для нашего населения", - сказала она.

"Государство выделяет на здравоохранение в настоящий момент уже весьма приличные средства, законодательство совершенствуется, мы хотим, чтобы такие усилия приводили к конкретным результатам", - подчеркнул Медведев.

Он пояснил, что результатом в данном случае являются "спасённые жизни, выздоровление от тяжёлых заболеваний". По его оценке, "есть результаты по снижению смертности, но, конечно, ещё многое предстоит сделать на этом направлении".