ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил срочно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов. Об этом председатель Правительства РФ заявил на совещании по восстановлению прав участников долевого строительства.

"Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов", - заявил Медведев.

Глава Кабмина РФ уточнил, что эту работу необходимо проводить вместе с регионами, Росреестром, Минстроем. "Посмотреть, оценить готовность и уточнить реестр лиц, которые пострадали в результате такого рода деятельности", - отметил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что главная задача - добиться того, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики. Он напомнил о принятом в октябре пакете правительственных документов, направленных на решение проблем дольщиков. По его оценке, таким образом создаётся "специальный механизм, который должен позволить гарантировать защиту интересов в будущем". "Застройщики, которые привлекают деньги граждан, будут отчислять средства в компенсационный фонд и уже из этих средств в случае необходимости финансы пойдут на завершение строительства дома, у которого возникли проблемы или обманутым дольщикам должны будут возвращаться их деньги", - пояснил Медведев.