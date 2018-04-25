25.04.2018, 22:41
Медведев поставил задачу сформировать систему «одного окна» на базе Российского экспортного центра
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу сформировать систему "одного окна" на базе Российского экспортного центра (РЭЦ).
"Нужно устранять и административные барьеры для бизнеса. Экспортёры нередко сталкиваются с необходимостью предоставлять одни и те же документы в различные органы - это у нас водится, что приводит к дополнительным издержкам, к трате времени", - сказал он в ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Поэтому было бы разумным создать на базе экспортного центра систему "одного окна". Через него компании единожды будут предоставлять все документы в электронном виде, но в дальнейшем использовать их для получения услуг, справок и документов. Я думаю, что новое руководство экспортного центра вполне может этим заняться в качестве такой амбициозной и важной задачи", - добавил Медведев.
"Нужно устранять и административные барьеры для бизнеса. Экспортёры нередко сталкиваются с необходимостью предоставлять одни и те же документы в различные органы - это у нас водится, что приводит к дополнительным издержкам, к трате времени", - сказал он в ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Поэтому было бы разумным создать на базе экспортного центра систему "одного окна". Через него компании единожды будут предоставлять все документы в электронном виде, но в дальнейшем использовать их для получения услуг, справок и документов. Я думаю, что новое руководство экспортного центра вполне может этим заняться в качестве такой амбициозной и важной задачи", - добавил Медведев.
Источник: Единая Россия
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