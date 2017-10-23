ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал обеспечить электронную сертификацию агропродукции в регионах для развития экспорта.



"Надо совершенствовать правила ветеринарного контроля, включая ведение электронной сертификации по региону: это позволит нам лучше использовать наши экспортные возможности, потому что в целом ряде стран требуют более чёткой информации о качестве нашего зерна, и это нужно обеспечить", — заявил он.

Медведев подчеркнул, что рекордный урожай даёт большие возможности для развития экспорта. Он отметил, что необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, в том числе строить новые терминалы в портах, оптово-распределительные центры, а также развивать мощности по переработке агропродукции.

Глава правительства отметил и необходимость развития аграрной науки и ухода "от зависимости от импортных достижений в этой сфере".