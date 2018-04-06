06.04.2018, 16:37
Медведев призвал Госдуму разобраться с большим количеством нерассмотренных законопроектов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев призвал депутатов Государственной Думы решить вопрос наличия большого количества внесённых в парламент, но нерассмотренных законопроектов, многие из которых утратили свою актуальность. Такое заявление он сделал на расширенном заседании думской фракции Партии.
"Мы недавно обсуждали, как поступить с накопленным объёмом законопроектов, которые вносились на протяжении длительного периода и которые не были рассмотрены по разным причинам, и договорились, что эта работа должна быть доведена до логического конца", - сказал глава Кабмина РФ.
"Нам не нужно тащить за собой этот законотворческий воз из проектов, которые утратили актуальность или в настоящий момент замещены на более свежие, современные, лучше проработанные", - считает Медведев.
Он также выразил уверенность, что эта работа будет завершена.
"Мы недавно обсуждали, как поступить с накопленным объёмом законопроектов, которые вносились на протяжении длительного периода и которые не были рассмотрены по разным причинам, и договорились, что эта работа должна быть доведена до логического конца", - сказал глава Кабмина РФ.
"Нам не нужно тащить за собой этот законотворческий воз из проектов, которые утратили актуальность или в настоящий момент замещены на более свежие, современные, лучше проработанные", - считает Медведев.
Он также выразил уверенность, что эта работа будет завершена.
Источник: Единая Россия