Медведев призвал "Почту России" обрабатывать посылки с помощью передовых технологий
25.01.2018, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой "Почты России" Николаем Подгузовым призвал внедрять современные технологии обработки посылок.
"Нужно внедрять самые современные технологии обработки посылок. Потому что количество таких отправлений и в мире в целом, и в нашей стране, в частности, растёт просто если не в геометрической прогрессии, то на десятки процентов в год", – заявил Медведев, говоря о планах "Почты России" на 2018 год по развитию почтовых отделений.
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И эта тенденция, по его мнению, "скорее всего, сохранится".
"Потому что это удобно: люди, находясь в доме, находясь в офисе, заказывают те или иные товары, продукты, и получают их уже через систему почтовой связи или дома, или в том же самом офисе", – пояснил Медведев.
Подгузов, в свою очередь, отметил: «Мы запланировали ремонт около 3 тысяч отделений почтовой связи (это в три раза больше, чем в 2017 году). Мы предложим в России уникальную услугу участникам рынка электронной коммерции, сквозную услугу, которая будет включать в себя и складское хранение, и упаковку товара, сортировку его с последующей доставкой до потребителя».
Медведев отметил, что надеется на воплощение всех замыслов предприятия в жизнь. "Надеюсь, что эти замыслы будут воплощены в жизнь, имею ввиду комплексную услугу по доставке посылок в рамках электронной коммерции и обычных почтово-телеграфных и посылочных отправлений, потому что все равно существует большое количество нареканий, вы тоже знаете об этом, потому как объем огромный, так или иначе, возникают проблемы. Нужно, чтобы и вы, и ваши подчиненные на это обратили самое пристальное внимание", - заключил премьер.
"Нужно внедрять самые современные технологии обработки посылок. Потому что количество таких отправлений и в мире в целом, и в нашей стране, в частности, растёт просто если не в геометрической прогрессии, то на десятки процентов в год", – заявил Медведев, говоря о планах "Почты России" на 2018 год по развитию почтовых отделений.
--- Информация: Специализированный ресурс https://rosreestr.net позволит быстро получить выписки из ЕГРН или ЕГРП на квартиру или земельный участок. Достаточно только указать кадастровый номер объекта или его адрес. Далее найдите объект и закажите нужную вам выписку из ЕГРН. После оплаты пошлины, вам на E-mail или в виде SMS поступит официальная выписка, в течение 15-30 минут. Подробную информацию Вы можете получить по телефону +7 (499) 450-02-42 ---
И эта тенденция, по его мнению, "скорее всего, сохранится".
"Потому что это удобно: люди, находясь в доме, находясь в офисе, заказывают те или иные товары, продукты, и получают их уже через систему почтовой связи или дома, или в том же самом офисе", – пояснил Медведев.
Подгузов, в свою очередь, отметил: «Мы запланировали ремонт около 3 тысяч отделений почтовой связи (это в три раза больше, чем в 2017 году). Мы предложим в России уникальную услугу участникам рынка электронной коммерции, сквозную услугу, которая будет включать в себя и складское хранение, и упаковку товара, сортировку его с последующей доставкой до потребителя».
Медведев отметил, что надеется на воплощение всех замыслов предприятия в жизнь. "Надеюсь, что эти замыслы будут воплощены в жизнь, имею ввиду комплексную услугу по доставке посылок в рамках электронной коммерции и обычных почтово-телеграфных и посылочных отправлений, потому что все равно существует большое количество нареканий, вы тоже знаете об этом, потому как объем огромный, так или иначе, возникают проблемы. Нужно, чтобы и вы, и ваши подчиненные на это обратили самое пристальное внимание", - заключил премьер.
Источник: Единая Россия