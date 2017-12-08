ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить количество иностранных работников, нанимаемых на работу в РФ в предстоящем году, на 20% по сравнению с прошлым годом. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства.



В постановлении от 6 декабря 2017 года №1479 говорится: "Потребность в привлечении в 2018 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, составляет 140 423 человека – 79,3% от потребности, определённой на 2017 год".

Отмечается, что распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу: 94,8% потребности, определённой на 2018 год, составляют квалифицированные иностранные работники.