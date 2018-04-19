19.04.2018, 21:25
Медведев утвердил новые сроки введения возрастного ценза автобусов для детских перевозок
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым утверждаются сроки введения запрета на использование автобусов старше 10 лет для детских перевозок, передаёт "Интерфакс".
Как говорится в документе, запрет на перевозки детей автобусами старше 10 лет максимальной массой до 5 тонн и более 8 мест для сидения (помимо водителя), "начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения" которых расположены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вступит в силу с 1 июля 2018 года. В отношении других маршрутов запрет вступит в силу с 1 апреля 2019 года.
Запрет на перевозки детей автобусами старше 10 лет максимальной массой свыше 5 тонн и более 8 мест для сидения (помимо водителя) в столичных регионах вступит в силу с 1 октября 2018 года, по другим маршрутам - с 1 октября 2019 года.
Правительство ограничило возраст автобусов для детских перевозок десятью годами после ряда резонансных ДТП. Эта норма была введена постановлением от 17 декабря 2013 г. N1177, но с тех пор её вступление в силу регулярно переносилось из-за неоднократных протестов туристической отрасли. Как считают представители турбизнеса, в России, особенно в регионах, нет достаточного числа "молодых" автобусов, а значит, уход с рынка машин старше 10 лет приведёт к коллапсу детского экскурсионного туризма и в целом перевозок школьных групп с любыми целями.
Как говорится в документе, запрет на перевозки детей автобусами старше 10 лет максимальной массой до 5 тонн и более 8 мест для сидения (помимо водителя), "начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения" которых расположены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вступит в силу с 1 июля 2018 года. В отношении других маршрутов запрет вступит в силу с 1 апреля 2019 года.
Запрет на перевозки детей автобусами старше 10 лет максимальной массой свыше 5 тонн и более 8 мест для сидения (помимо водителя) в столичных регионах вступит в силу с 1 октября 2018 года, по другим маршрутам - с 1 октября 2019 года.
Правительство ограничило возраст автобусов для детских перевозок десятью годами после ряда резонансных ДТП. Эта норма была введена постановлением от 17 декабря 2013 г. N1177, но с тех пор её вступление в силу регулярно переносилось из-за неоднократных протестов туристической отрасли. Как считают представители турбизнеса, в России, особенно в регионах, нет достаточного числа "молодых" автобусов, а значит, уход с рынка машин старше 10 лет приведёт к коллапсу детского экскурсионного туризма и в целом перевозок школьных групп с любыми целями.
Источник: Единая Россия