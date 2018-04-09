09.04.2018, 22:04
Медведев увеличил в 2018 году резервный фонд правительства РФ
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Распоряжение об увеличении объёма резервного фонда на 3,17 млрд рублей за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева появилось на официальном портале правовой информации. Из документа следует, что фонд будет пополнен за счёт неиспользованных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, возвращённых в доходы федерального бюджета, сообщает ТАСС.
Резервный фонд правительства позволяет выделять деньги на непредвиденные расходы, незаложенные в федеральный бюджет, оказывать поддержку регионам и отдельным отраслям промышленности, финансировать отдельно взятые проекты.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что 74,7% резервного фонда правительства РФ на этот бюджетный год фактически потрачены уже в первом квартале - из 210,7 млрд рублей приняты решения о расходовании 157,3 млрд рублей. У нового правительства с мая в резерве будет не более 53,4 млрд рублей.
Резервный фонд правительства позволяет выделять деньги на непредвиденные расходы, незаложенные в федеральный бюджет, оказывать поддержку регионам и отдельным отраслям промышленности, финансировать отдельно взятые проекты.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что 74,7% резервного фонда правительства РФ на этот бюджетный год фактически потрачены уже в первом квартале - из 210,7 млрд рублей приняты решения о расходовании 157,3 млрд рублей. У нового правительства с мая в резерве будет не более 53,4 млрд рублей.
Источник: Единая Россия