ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 декабря 2017 года вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Гренады об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Гренады, подписанное в Нью-Йорке 20 сентября 2017 года.

В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации и граждане Гренады, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, включая дипломатические и служебные паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда.

Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении этого государства в соответствии с его законодательством.