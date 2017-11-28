Международное сотрудничество обсудили в штаб-квартире МПА СНГ
28.11.2017, 19:11
OREANDA-NEWS. В Таврическом дворце прошло очередное заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
На заседании были выбраны заместители председателя комиссии: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев, член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по внешним связям Карен Бекарян, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Иван Корж, член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по бюджету и финансам Руслан Казакбаев и председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации Олим Салимзода.
Вниманию участников заседания была представлена информация об итогах 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходившей в Санкт-Петербурге 14–18 октября 2017 года. Также были затронуты вопросы о переговорном процессе по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике и о политических последствиях миграционного кризиса в Европе для региона СНГ.
Члены комиссии проанализировали результаты участия группы наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов Президента Кыргызской Республики. Кроме того, они обсудили участие делегаций национальных парламентов МПА СНГ в работе заседания двадцать шестой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Также участники заседания были проинформированы об итогах конференции, посвященной Международному дню демократии. Помимо этого, в ходе встречи рассмотрен вопрос о совместных инициативах с партнерскими международными организациями.
На заседании были выбраны заместители председателя комиссии: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев, член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по внешним связям Карен Бекарян, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Иван Корж, член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по бюджету и финансам Руслан Казакбаев и председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации Олим Салимзода.
Вниманию участников заседания была представлена информация об итогах 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходившей в Санкт-Петербурге 14–18 октября 2017 года. Также были затронуты вопросы о переговорном процессе по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике и о политических последствиях миграционного кризиса в Европе для региона СНГ.
Члены комиссии проанализировали результаты участия группы наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов Президента Кыргызской Республики. Кроме того, они обсудили участие делегаций национальных парламентов МПА СНГ в работе заседания двадцать шестой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Также участники заседания были проинформированы об итогах конференции, посвященной Международному дню демократии. Помимо этого, в ходе встречи рассмотрен вопрос о совместных инициативах с партнерскими международными организациями.
Источник: МПА СНГ