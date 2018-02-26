Межпарламентская Ассамблея СНГ и Европейская экономическая комиссия ООН заключили соглашение о сотрудничестве
26.02.2018, 22:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Межпарламентская Ассамблея СНГ и Европейская экономическая комиссия ООН заключили соглашение о сотрудничестве.
Документ, устанавливающий цели и принципы взаимодействия двух организаций, подписали врид Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ Сергей Антуфьев и заместитель Генерального секретаря ООН - Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова.
МПА СНГ И ЕЭК ООН поддерживают контакты уже более 15 лет. Представители Комиссии неоднократно принимали участие в международных конференциях, организованных Ассамблеей, и в заседаниях Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам. Представители Межпарламентской Ассамблеи, в свою очередь, участвовали в ряде мероприятий ЕЭК ООН. В 2016 году на встрече Генерального секретаря Совета МПА СНГ с Исполнительным секретарём ЕЭК ООН было принято решение о расширении сотрудничества между организациями и заключении соответствующего соглашения.
Целью соглашения является объединение усилий двух организаций "по созданию условий для эффективного сотрудничества в интересах поддержки рациональной экономической, социальной и экологической политики государств-участников, успешной реализации ими принципов устойчивого развития путём политического диалога, обмена передовым опытом, а также усилий по гармонизации национального законодательства государств - участников СНГ с учётом лучшей международной практики в законодательной сфере".
Сотрудничество Межпарламентской Ассамблеи и Европейской экономической комиссии будет осуществляться в таких формах, как использование МПА СНГ в процессе разработки рекомендаций парламентам государств-участников опыта, накопленного ЕЭК ООН в области подготовки норм, руководящих принципов, стандартов и конвенций по вопросам транспорта, окружающей среды, торговли, инноваций и конкурентоспособности, энергетики, жилищного хозяйства и землепользования, лесного хозяйства и народонаселения; распространение и представление документов, разработанных МПА СНГ, на заседаниях ЕЭК ООН; формирование совместных экспертных групп для проработки вопросов, представляющих взаимный интерес; содействие диалогу представителей законодательных органов власти государств - участников МПА СНГ с представителями органов исполнительной власти и ведущими экспертами из других стран мира; консультации представителей постоянных комиссий МПА СНГ и отделов ЕЭК ООН по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Полный текст Соглашения о сотрудничестве между Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств и Европейской экономической комиссией Организации Объединённых Наций размещён на сайте МПА СНГ.
Документ, устанавливающий цели и принципы взаимодействия двух организаций, подписали врид Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ Сергей Антуфьев и заместитель Генерального секретаря ООН - Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова.
МПА СНГ И ЕЭК ООН поддерживают контакты уже более 15 лет. Представители Комиссии неоднократно принимали участие в международных конференциях, организованных Ассамблеей, и в заседаниях Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам. Представители Межпарламентской Ассамблеи, в свою очередь, участвовали в ряде мероприятий ЕЭК ООН. В 2016 году на встрече Генерального секретаря Совета МПА СНГ с Исполнительным секретарём ЕЭК ООН было принято решение о расширении сотрудничества между организациями и заключении соответствующего соглашения.
Целью соглашения является объединение усилий двух организаций "по созданию условий для эффективного сотрудничества в интересах поддержки рациональной экономической, социальной и экологической политики государств-участников, успешной реализации ими принципов устойчивого развития путём политического диалога, обмена передовым опытом, а также усилий по гармонизации национального законодательства государств - участников СНГ с учётом лучшей международной практики в законодательной сфере".
Сотрудничество Межпарламентской Ассамблеи и Европейской экономической комиссии будет осуществляться в таких формах, как использование МПА СНГ в процессе разработки рекомендаций парламентам государств-участников опыта, накопленного ЕЭК ООН в области подготовки норм, руководящих принципов, стандартов и конвенций по вопросам транспорта, окружающей среды, торговли, инноваций и конкурентоспособности, энергетики, жилищного хозяйства и землепользования, лесного хозяйства и народонаселения; распространение и представление документов, разработанных МПА СНГ, на заседаниях ЕЭК ООН; формирование совместных экспертных групп для проработки вопросов, представляющих взаимный интерес; содействие диалогу представителей законодательных органов власти государств - участников МПА СНГ с представителями органов исполнительной власти и ведущими экспертами из других стран мира; консультации представителей постоянных комиссий МПА СНГ и отделов ЕЭК ООН по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Полный текст Соглашения о сотрудничестве между Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств и Европейской экономической комиссией Организации Объединённых Наций размещён на сайте МПА СНГ.
Источник: Межпарламентская Ассамблея СНГ