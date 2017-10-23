ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С рабочим визитом прибыл в Соединённые Штаты Америки (США) глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В ходе рабочего визита (22-24 октября 2017 года) Рустам Минниханов посетит города Хьюстон (штат Техас) и Сан-Франциско (штат Калифорния).

Так, в Хьюстоне запланированы встречи Рустама Минниханова с представителями руководства компаний TomoWave, Emerson, Ozone21, Univation Technologies.

Кроме того, в Хьюстоне пройдёт деловой форум «Техас – Татарстан», где состоится презентация промышленного потенциала Республики Татарстан.

Рустам Минниханов также посетит Университет Райса (частный исследовательский университет США, основан в Хьюстоне в 1912 году).

Во вторник, 24 октября, рабочая программа Президента Татарстана продолжится в Сан-Франциско. Здесь запланировано участие в Международном технологическом симпозиуме (Global Technology Symposium - одна из конференций Кремниевой долины по тематике венчурного капитала, технологий и предпринимательства на развивающихся рынках).

Ожидается, что Рустам Минниханов встретится с представителями компаний Torrey Pines Investment, JVIS, Alfa8, инвестиционного фонда Edge Water Investment, Hyperloop Transportation Technologies, а также General Electric.